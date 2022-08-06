第8屆「首望相助，希望從頭開始」首度在台中舉辦，共有20位民眾共襄盛舉，落髮助癌友。（張亦惠攝）

癌症希望基金會為製作假髮給癌友使用發起募髮行動，「首望相助，希望從頭開始」今年邁向第8屆，也是首度在台中舉辦，共有20位民眾共襄盛舉，媽媽罹患癌症的2位8歲女孩都前來捐髮，6年前曾號召30多位小朋友捐髮的校長謝秀娟6日也捐出自己的頭髮，為癌友盡一份心力。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，本屆首度開放台中場，開放報名後，報名很快就額滿，可見捐髮不分男女老幼，已成為一種生命教育，參與者年齡從7歲到56歲，有8位捐髮者是第二次參與捐髮，更有4分之1的捐髮者來自癌友家庭，能感同身受癌友需要，眾人齊力助癌友恢復自信。

6日除了20位捐髮者外也有5名義剪美髮師前往替大家剪髮，捐髮者中惠來國小校長謝秀娟也捐出自己的秀髮，謝秀娟說，6年前在大墩國小當校長時，兒童節號召30多名留著長髮的學生、家長、老師，甚至自己的兒子一起捐髮給癌症希望基金會，也鼓勵學生可以捐出零用錢為癌友製作假髮。謝秀娟說，未來兒童節也會考慮與基金會合作設站鼓勵孩童捐髮，讓小朋友用自己的力量做公益。

8歲小朋友苡函的媽媽5年前罹患卵巢癌三級，因為掉髮幾乎足不出戶，因基金會的租借髮服務及社工才讓他走過低潮，因深知假髮對癌友的重要性，苡函的心願是「想要捐髮幫助跟媽媽一樣的病人」，蓄髮3年，6日完成願望；另一位8歲小女孩沛沂的媽媽美色2年前確診乳癌二期，近來發現轉移淋巴，正在做化療、標靶，美色分享，沛沂一直希望自己的頭髮也可以幫助到和我一樣需要假髮的病友，有假髮可以用，也可以漂漂亮亮的。