汪小菲去年底和大S離婚分手後，傳出疑似婚內出軌女星張穎穎，小倆口經常相伴出遊，被網友捕捉到同框照，6月時更有人自稱是張穎穎同學，出面爆料指稱她靠金主包養度日，還以墮胎為由勒索豪宅、名車，早就有黑歷史紀錄，提醒汪小菲要特別留意，對此，張穎穎5日露面回應，反被酸當小三習慣了。

今年6月時，網路流傳著一張當事人張穎穎，親密靠在一名男子懷裡的合拍照，是故傳開她平日靠人包養。時隔2個月，張穎穎拍抖音解釋此事，她表示其實那位男子是她的親爸，還透露爸媽是初戀展開交往，感情20年多年從未變過，甚至從她出生到現在，從未見過父母有吵過架，正式撇清包養傳言一說。

張穎穎親密照在網路瘋傳。(圖/ 微博)

張穎穎稱該位男性是她親爹，和她媽媽已婚超過20年。(圖/張穎穎 抖音)

此外，張穎穎還進一步解釋，父母的存在意義不是給予孩子舒適和富裕的生活，而是當你想到父母時，內心會充滿力量、感受溫暖，從而有克服困難的勇氣。不過，網友們不買單她一副義正辭嚴的模樣，出言反譏：「父母把妳教育的這麼好」、「父母生孩子最起碼教育她要道德」、「媽呀！開始賣父母的愛情了」。

見此，其他網友則紛紛嘲諷：「妳的內心會充滿力量，充滿當小三的力量」、「三姊這是打算開一個三姊訓練班嗎」、「這三真是內心夠強大的」、「想證明什麼呢？三姊聊三觀」、「知道蘭姐(指張蘭)為什麼不喜歡妳嗎」、「普及一下怎麼讓男人買房買車」、「小三教大家如何樹立正確的三觀」、「還在洗白自己我醉了」。