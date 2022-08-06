百萬YouTuber「愛莉莎莎」個性直爽不做作，雖然常因有話直說，讓她陷入不少爭議，但也吸引不少喜歡她的死忠粉絲追蹤，而年僅30歲的她，日前又買房準備換新屋，讓網友都相當好奇YouTuber的收入，近日她不藏了，大方公開自己的收益，直言就是靠影片的廣告收益以及業配貨團購。

愛莉莎莎經營YouTube已4年多，坦言光看YouTuber接的業配量、觀看數，就能估算對方的收入，而因為業配有簽保密協定無法公開，但她大方分享自己YouTuber廣告收益，透露每個地區的廣告價碼不同，最高的是挪威的8.57美金，其次是澳洲的8.25美金。

而像台灣每千次點閱只有2.06元美金收益，若以平均每部片有40萬觀看數來算，她每部片可賺到美金824元，相當於台幣就是23896元，而她強調YouTuber的收益跟訂閱數無關，就是看影片觀看數和發片量。

愛莉莎莎也坦言2年前是她YouTube觀看率的高峰，去年最高的一支影片收益是台幣11萬元左右，不過還要靠掉影片製作成本、給來賓車馬費或發攝影師拍攝，還有剪輯費用和繳稅等，有時根本會超支。

因此愛莉莎莎也直言，自己頻道若沒有業配就是賠錢的狀態，這就是為什麼網紅大多會接業配或團購，而廠商在尋求合作時，影片觀看率是參考之外，受眾族群也很關鍵，以她為例子，女性受眾比例大於男性，加上年齡層18-24歲以及25-34歲佔大宗，正好落在高購買力的族群，所以同樣觀看數，但女性粉絲占比高的YouTuber業配價碼會比較高。

愛莉莎莎2019年才在萬華買下一間小套房，今年30歲的她，上月初高調宣布又買下第2間房了，因為原本的空間太小，這次換到有2廳3房2衛的新家，坦言萬華套房的貸款繳得差不多了，就可以賣掉買第二間，用小屋換大屋。