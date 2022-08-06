近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫，蔡英文因此也表示「軍演不必要，台灣永遠開放對話」，但民進黨台北市長參選人陳時中之前卻主張成立「國際事務局」，揚言要掙脫受限「一中」框架，這讓國民黨台北市議員王鴻薇怒轟「你們兩個要不要先私下喬好？」更痛批陳時中「不要只拿抗中保台做文章，急著拿出來騙票」，引發討論。

王鴻薇今（6）日在臉書上發文表示「蔡英文要對話！陳時中批沒必要！搞得大家好亂」，王鴻薇坦言，陳時中日前才批評台北市辦理雙城論壇搞兩岸對話，是浪費錢目前時機不宜。還主張成立「國際事務局」，揚言要掙脫受限「一中」框架，更是被大酸不懂市府組織、企業管理，甚至說是要取代外交部、陸委會，沒想到近日中共軍演，蔡英文卻又對中國大陸喊話，軍演不必要，台灣永遠開放對話，「民進黨真的搞得大家好亂，你們兩個要不要先私下喬好？」

王鴻薇說，事實上，現況台海局勢緊張，積極對話尋求和平，是蔡英文也知道的事實，但是地方選舉像陳時中這樣為了政治利益操弄對立，不斷放話，無疑是讓兩岸和平更困難。王鴻薇也呼籲「為了國家安全，拜託蔡英文管好陳時中，這種實際做不到、純挑釁的政治語言，請他謹言慎行，不要當兩岸政策豬隊友」。

最後王鴻薇更怒轟陳時中，選個台北市長，不要搞得跟選總統一樣，只能拿「抗中保台」做文章，民進黨兩岸政策，恐怕蔡英文都不好亂說，更勸誡陳時中「你哪天翻車都不好說，台北市務實的市政問題還有很多，不懂的、不專業的，不用自曝其短，急著拿出來騙票」。