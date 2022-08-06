台中市副市長令狐榮達說，志工朋友是台灣最美麗的風景，是台灣安定不可缺少的力量。（陳世宗攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺文教基金會自102年開始，台灣各縣市辦公益演唱會，兩個主題「讓孝順成為一種習慣」、「讓奉獻成為一種榮耀」，每個人都是「我為人人、人人為我」。（陳世宗攝）

公益演唱會邀請到團員來自不同族群的卡尼特KaNiT樂團開唱揭開序幕。（陳世宗攝）

經典歌曲魯冰花原唱曾淑勤，用歌聲溫暖每一位志願服務者的心。（陳世宗攝）

星光四人氣王一致好評的吳勇濱。（陳世宗攝）

擅長唱華語歌曲及歌仔戲的台灣女歌手林紫君。（陳世宗攝）

「超級紅人榜」勇闖20關的翁鈺鈞。（陳世宗攝）

校園民歌手李明德等，接力獻唱。（陳世宗攝）

國內疫情逐漸舒緩，為慰勞台中市志工的辛勞，旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與台中市政府等單位，6日下午在台中市屯區藝文中心演藝廳共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會；知名歌手雲集帶來膾炙人口的老歌、民歌，用歌聲向辛勞的民政等志工致敬，現場近千名志工熱情參加，用歌聲溫暖每一位志願服務者的心。

旺旺文教基金會2022年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會列車，在疫情逐漸舒緩，今年第7場於台中登場，這波疫情給台灣民眾帶來相當大的恐慌不安，藉由公益演唱會列車帶給近千名民政、教育、環保等志工朋友，期盼藉此活動帶來心靈上的療癒與慰助。

「奉獻即為榮耀！」台中市副市長令狐榮達說，志工朋友是台灣最美麗的風景，是台灣安定不可缺少的力量，不論是政府或民間運作都少不了志工朋友的貢獻，值得大家給予肯定及鼓勵；盼大家一同延續及發揚這份無私奉獻的精神，在閒暇之時釋出時間參與公益投身志工，讓社會充滿愛與關懷。

令狐榮達指出，市府將持續與志工們共同努力，一起讓台中更美好。同時感謝旺旺文教基金會長期為社會公益不遺餘力，並倡導社會服務與感恩回饋的精神，散播溫暖，讓社會充滿正向能量與希望。今天與會還有民政局副局長徐照山、太平區長許貴芳等，一起到場為志工加油打氣。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺文教基金會自102年開始，台灣各縣市辦公益演唱會，兩個主題「讓孝順成為一種習慣」、「讓奉獻成為一種榮耀」，集團蔡衍明董事長一直推廣這兩種理念，每個人在家要孝順父母、敬重長輩，出社會在社區有空暇時間從事志願服務，每個人都孝順服務讓社會和諧安定，每個人都是「我為人人、人人為我」。

周哲仁強調，旺旺文教基會這幾年來，一直推廣這兩個理念，感謝各位志工朋友多年來的服務貢獻，希望透過演唱會場合讓大家紓壓，感謝台中市政府讓我們有機會辦理演唱會，從102年到現在辦理演唱會參與的歌手及演藝朋友們，他們都沒領酬勞，以奉獻表演的精神抽空從事1日志工，讓觀眾欣賞演出，感謝大立電視台董事長盧繹棋的幫忙及支持。

台中場演唱會星光熠熠，由小甜甜及黃伯樂擔任主持人，邀請到團員來自不同族群的卡尼特KaNiT樂團開唱揭開序幕，經典歌曲魯冰花原唱曾淑勤、星光四人氣王一致好評的吳勇濱、台灣女歌手林紫君、「超級紅人榜」勇闖20關的翁鈺鈞及校園民歌手李明德等，接力獻唱各式風格歌曲，贏得志工報以熱烈的掌聲。