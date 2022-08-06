年底雲林沿海鄉鎮長選舉，民進黨在口湖鄉、麥寮鄉出現茶壺裡的風暴，口湖鄉長原參選人呂永添突然退選換上呂老乾，引發部分黨員不滿，經民進黨雲林縣黨部溝通，近日呂永添陪同呂老乾掃街拜票，呼籲大團結。麥寮鄉許志豪、蔡長昆違紀參選，黨部6日強調將持續協調，唯有團結才能贏得勝選。

民進黨積極部署雲林縣沿海鄉鎮長選舉，7鄉鎮均已推出人選，但口湖鄉、麥寮鄉卻發生黨員違紀參選情況，形成同室操戈，民進黨雲林縣黨部不敢輕忽，不斷溝通協調。呂永添在呂老乾宣布參選口湖鄉長當天並未出席，引發諸多猜測，但近日5場小型座談會與1場市場拜票，2人均連袂出席，破除心結傳言。

不過民進黨籍前梧北村長李龍飛上個月27日表態參選口湖鄉長，又為選情投下1顆未爆彈，李強調為讓鄉民多1個選擇才會投入選戰，雖然因此會被開除黨籍，但他願意承擔這個責任。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，李龍飛是資深黨員，違紀參選令人非常意外，但黨部尊重他的決定，距離年底選舉參選人登記截止日9月2日還有一段時間，會持續溝通協調。口湖鄉長選舉，目前雖未出現民進黨以外參選人，但分裂就有危機，一定要設法解決。

另外，麥寮鄉長參選人多達5人，其中3人為民進黨籍，民進黨提名前鄉長許忠富參選，面對現任鄉長蔡長昆、現任縣議員許志豪的違紀參選，林金忠指出，蔡長昆、許志豪未參與黨內初選，令人遺憾，出現分裂是支持者最不願意見到的情況，黨部會持續整合，唯有團結才能贏得最後勝利。