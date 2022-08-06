嘉義市長黃敏惠稱許民間社團引進職籃教育孩子。（廖素慧攝）

嘉義市結合運動與英語教育，6、7日兩天舉辦「2022雙語籃球營活動」，首次以「全英語」線上報名方式，有幼兒園到高二生參加，6日與職籃球星Quincy Davis面對面說英語、學籃球，市長黃敏惠稱許這是跨齡跨域又充滿樂趣的教育活動。

2022雙語籃球營活動在南興國中開辦，由市府與雨果文教基金會合作，2天共8場次，共120名學員報名參加，6日有幼兒園及國小小朋友與Quincy Davis（戴維斯）相見歡，小朋友看到這位職籃球星不斷用英語跟他們說話、教他們傳球、丟球等球技，感到非常新鮮，開心不已。

黃敏惠表示，嘉義市是「愛運動」的城市，也是友善的「雙語國際城市」，不僅是棒球原鄉，也歡迎各項運動結合英語，這次基金會執行長林文煌引進職籃資源，邀請到職籃球星戴維斯擔任營隊的教練，讓學生能在雙語的情境中，盡情運動，快樂學習，非常難得。

黃敏惠表示，這次營隊打破學員年齡限制，開放幼兒園到高二生都可參與，讓更多學生能體驗與球星一起打籃球的學習樂趣，還有結合市府教育團隊與民間資源，擴大教育影響力，讓更多學生受惠的營隊，更是融入英語學習於籃球運動的創新跨域營隊。

市府教育處長林立生指出，閱讀、運動及秀才藝是嘉義市的教育目標，因而寒暑假期間，教育處積極辦理多元的營隊，讓學生有多元資源及多樣化的學習機會，這次120位學生就是完全免費體驗學習，還將獲得1件相當具有紀念價值的球衣。