一段「音」緣的開始！1名外送員日前把餐點放在顧客指定的地點後，顧客回覆「感恩的心」，外送員接著說「感謝有你」，對方順勢繼續說「讓我一生有勇氣做我自己」，接唱起《感恩的心》，最後外送員笑說「趕著送下一張單，改天再唱」，有趣對話在網路上曝光。

該名外送員在臉書「爆廢公社」分享1張與顧客的對話截圖，當時該名顧客要求他把餐點放在樓下的機車上，他先是問對方是哪1台機車，確認過後，對方回覆稱「感恩的心」，他也馬上回應「歐K（OK），感謝有你」，顧客則逕自開始「接歌」起來說「讓我一生有勇氣做我自己」（正確歌詞為「伴我一生，讓我有勇氣做我自己」）。

外送員把餐點放在指定地點後，顧客回覆「感恩的心」，外送員則接著說「感謝有你」，對方順勢繼續說「讓我一生有勇氣做我自己」，接唱起《感恩的心》。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

2人再接唱歌手歐陽飛飛的經典作品《感恩的心》，該外送員最後無奈地回覆「我要趕著去送下一張單了，改天再唱」，對方僅回1句「好喔」；他事後分享對話笑說，要不是他當下趕著送下一單，不然早就約該顧客開包（開KTV包廂）。

其他網友紛紛留言「你是不是已經想好小孩叫什麼了」、「唱得出這首歌的都是不想努力的阿姨了，不要幻想還是青春少女」、「差點一段『音緣』的開始」、「結果回頭客人客訴：外送員逼我唱歌欸！還是老歌」、「歌唱接龍接起來」、「上次跟我唱到一半他說要洗澡，到現在都還沒回我怎麼辦，在線等」、「看來兩人都是歌友會的」、「這樣溫馨」、「兩個老人的快樂就是這麼簡單」。