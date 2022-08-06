美國7月非農就業人口新增52.8萬人，遠優於市場預期，印證勞動力市場火熱，一掃外界對於經濟衰退的擔憂，但好消息卻讓美科技股軟腳，因為華爾街對聯準會（Fed）9月可能升息3碼或更激進升息感到不安。投資人留意下周三（10日）公布的美國7月消費者物價指數（CPI），若通膨持續向上的話，不僅拜登總統坐不住，接下來恐再牽動Fed的動作。

美國勞工部5日公布數據顯示，7月非農就業人口增加52.8萬人，遠優於市場預期的25.8萬人，創今年2月以來新高，為連續19個月就業成長；而7月失業率為3.5％，優於6月與市場預估的3.6％，重回疫前水準且為1969年以來最低。

非農就業強勁增長的好消息，意味著可能有壞消息在後頭。部分華爾街分析師解讀，9月升息3 碼的機率大增。

周五（5日）美股四大指數跌多漲少。道瓊指數上漲 76點（或 0.23%），收在32803點；那斯達克指數下跌 63點（或 0.5%），收在12657點；標普 500 指數下跌 6點（或 0.16%），收 4,145點；費城半導體指數下跌 28點（或 0.91%），收 3053點。

摩根大通（又稱小摩）首席經濟學家Michael Feroli表示，7月就業強勁增長，緩解市場對衰退的擔憂，卻加劇投資人對Fed延續激進貨幣政策的恐懼，他認為，9月可能升息3碼。小摩預估，Fed在11月和12月分別再升息1碼，最終利率達到3.5-3.75% 。

高盛也指出，7月非農報告顯示勞動力市場依然過熱，預期未來三次的利率決策會議上，聯邦基金利率將累計上調4碼，其中，9月升息2碼，11月和12月分別升息1碼。

據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易員預計聯準會9 月升息3碼的機率為80%，高於周四的34%；升息2碼機率為30.5%。

現在市場更關心的是，下周三（10日）公布的美國7月消費者物價指數（CPI）數據。6月CPI年增率達9.1％，攀抵逾40年高點。儘管7月美國汽油價格大幅下滑，通膨仍有向上的壓力，聯準會大幅升息的舉動，恐為明（2023）年經濟前景造成隱憂，「硬著陸」的機率不容小覷。