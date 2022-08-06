瑞莎笑說小女兒Mila是來會場吃午餐的。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞莎舉辦全國韻律體操比賽，讓選手們有交流的機會。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞莎致力於台灣韻律體操發展，今（6日）在桃園舉辦瑞星盃明日之星錦標賽，共花費約100萬元。她的2個女兒也一起出席活動，6歲大女兒Nika還參與了開幕表演演出，而6個多月大的小女兒Mila則是靠「吃」展現大將之風。

她不好意思笑說，因為這幾天在會場忙於場地佈置及流程安排，所以都麻煩家人帶Mila來吃午餐，更笑言：「Mila看到現場這麼多人，還是一樣淡定不緊張，很有大將之風，將來有當選手的潛力。」

因為疫情攪局，該比賽前後延期了3次，仍然無法阻止瑞莎對於辦比賽的熱情，她表示，「只要是做對的事情，就不會覺得辛苦。」這次比賽全台共有將近150名選手及40位教練來參加，裁判也將近30位，瑞星也提供了約50萬的獎金及獎品來鼓勵成績優越的選手們及指導教練。

瑞莎透過比賽讓全台的選手們有更多交流的機會，增加面臨大型比賽的臨場反應。除此之外，她也積極的尋找有潛力的孩子，希望可以讓她們有更多機會可以表現自己並且增加自信心。

她也特別感謝合作廠商對於瑞星韻律體操協會的支持，才能夠有這些資源跟機會提供給選手們，「讓選手們知道自己不是一個人而已，而是有這麼多的人正在為你加油。」