高雄一名李姓男子於今年3月到一家大賣場購物時，看到前方女顧客小芳（化名）因為彎腰寫防疫實名制資料導致臀部翹起，他竟然伸出鹹豬手觸碰小芳的臀部。店員報警，李男到案時竟說，他是「打女子屁股，不是摸」等等。橋頭地檢署檢察官對此依違反性騷擾防治法提起公訴，橋頭地院審理後判處他罰新台幣3000元。

李姓男子於今年3月28日下午到這家大賣場，他看到小芳彎腰寫防疫實名制資料，竟然起了色心，趁小芳沒有防備之下，用右手拍打小芳的臀部一下。大賣場的店員目擊並報警。

李男到案時矢口否認沒有摸小芳的屁股，他還辯稱，自己是打小芳的屁股，不是摸，因為小芳白目，屁股翹起來。小芳則認為，當時自己被嚇到，感覺不舒服，且她也不認識李男。

法官審理後認為，李男與小芳素不相識，也無仇恨，因此小芳沒有理由誣陷李男。且加上店員的證詞，以及監視器畫面佐證，認為李男確實觸碰了小芳的屁股。法官依性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處罰金3000元，可易服勞役。可上訴。