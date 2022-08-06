台南市後壁區頂長社區還特別建了一個米倉。（張毓翎攝）

台南市後壁區頂長社區認養閒置鴨寮，透過綠社區培力計畫進行空間大改造。（張毓翎攝）

台南市後壁區頂長社區認養閒置鴨寮，透過綠社區培力計畫，引進社區規劃師資源，帶領社區阿公、阿嬤們將環境綠美化，並結合在地的稻米文化，請來藝術家製作13隻合鴨雕塑妝點空間，期許此地不僅成為居民休憩的好所在，也是能讓居民引以為傲的新亮點。

台南市政府的綠社區培力計畫，提供對社規師工作有興趣的年輕朋友或社區志工一個學習機會，培訓過程分為2階段，第1階段為培訓課程，第2階段選定20個社區環境改造點，讓學員進行實地操作訓練，協助社區運用在地人力及資源，改善社區空間環境，強化在地認同感。

頂長社區環境改造點的社規師學員和輔導團隊，6日邀請長短樹社區、頂長社區及新嘉社區居民共同種植植栽、鋪設草皮和舖石板步道，並學習製作合鴨雕塑綠美化空間，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市府都發局長莊德樑也前來共襄盛舉。

受邀製作合鴨雕塑的藝術家蔡玉發說，後壁有農民會利用合鴨農法作田間管理，將混種合鴨放入稻田吃害蟲，雖然沒有實際看過合鴨，但透過照片了解，順利完成13隻合鴨雕塑，其以水泥、鐵架等素材，非常堅固，不容易受風雨而毀壞，之後會給社區的人認養，將它放在草地上妝點環境。

台南市社區營造協會理事長李珊珊擔任該計畫主持人，她表示，頂長社區改造點由社規師楊牧晏、吳素月進駐指導，頂長社區發展協會總幹事張美雪為此次的培訓社規師，加上藝術家、社區志工們的力量，以稻鴨、稻香為元素，做空間大改造，完工後可結合菁寮老街、長短樹公園等景點，得以永續經營。