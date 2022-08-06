鶯歌砂石車「謀殺式右轉」輾斃騎士 驚悚監視器影像曝光（翻攝自記者爆料網）

新北市鶯歌區中山路、大湖路口今（6）下午2時發生死亡車禍，1輛砂石車右轉時擦撞前方也要右轉的機車，機車騎士當場被捲入輪底，頭部重創死亡，路口監視器影像曝光，事後砂石車駕駛酒測值為0，遭警方帶回偵訊，訊後將以過失致死罪嫌送辦。

臉書「記者爆料網」分享事發影片，當時騎士騎在外車道上準備右轉進入彎道，後方1輛砂石車也跟著準備進入右彎，疑似因視線死角、未注意車況，擦撞機車後導致騎士遭捲進車底，男騎士當場徐男頭部重創，無呼吸心跳，民眾緊急見狀報警送醫，騎士仍不治。

據了解，42歲的賴男駕駛營業砂石車沿鶯歌區中山路右轉大湖路行駛時，在轉彎時未注意前方同向、39歲徐男騎乘的機車，高速衝撞機車後機車捲入車底，徐男頭部重創，當場無呼吸心跳。員到場場採證及調閲監視器畫面，並現場對賴男酒測，酒測值為0，隨後將賴男帶回偵訊，訓後將以過失致死罪嫌送辦。