鄧雨賢紀念音樂會，是新竹縣夏日音樂盛事。（邱立雅攝）

客語創作歌手黃宇寒自彈自唱，歌聲清亮悠揚。（邱立雅攝）

巴雀藝術的弦樂四重奏改編曲目悅耳動聽。（邱立雅攝）

「獨夜無伴守燈下，清風對面吹。」熟悉的旋律響起，帶領民眾重新感受音樂大師鄧雨賢作品的魅力。新竹縣政府延續多年在芎林鄉舉辦鄧雨賢紀念音樂會的傳統，今年以夏日野餐音樂會的方式，舉辦《夏日˙三線情》活動，邀請海內外知名的音樂家、在地音樂團隊，用聲樂、口琴、古典吉他、銅管與直笛等方式，演繹鄧雨賢先生的作品，也帶給民眾暢快美好的午後。

芎林鄉是鄧雨賢先生家族世居之地，也是最後任教的地方，其間的花草樹景，成為歌謠創作的靈感。新竹縣府每年舉辦的鄧雨賢紀念音樂會，是新竹縣夏日音樂盛事，6日於鄧雨賢音樂文化公園，以浪漫戶外野餐會的方式舉辦《夏日˙三線情》鄧雨賢紀念音樂會。

今年鄧雨賢音樂文化公園甫經整建，群樹的清新綠蔭以搭配大片草地，成為極佳的野餐園區，因此將首次以野餐音樂會方式辧理，搭配在地小市集，吸引新竹在地民眾前來體驗。不少人攜家帶眷，鋪上主辦單位提供的野餐墊，用輕鬆的方式享受音樂藝術表演。

《夏日˙三線情》邀請到在地客家子弟黃子軒與山平快，在地傑出演藝團隊揚音樂集、銅好重奏團、艸雨田舞蹈劇場、新竹直笛合奏團，巴雀藝術、糖糖先生及木箱鼓等團隊，以舞蹈、音樂、小丑肢體喜劇等形式演繹鄧雨賢先生的作品。更令人驚喜的是，銅好重奏團與木箱鼓以快閃模式演出望春風、四季紅組曲時，舞台上竟出現由縣府一級主管組成的口琴團隊，表現別具水準。

文化局長李安妤指出，8月14日在文化局演藝廳還有1場《[東情｜西調]･夏日音樂會》， 將以鄧雨賢歌曲為核心，由知名作曲人馬定一運用現代編創作曲手法改編，並精選西方古典樂曲相為呼應，邀請知名鋼琴家黃方亭博士、歸國新銳小提琴演奏家歐之瑀及男中音胡庭維共同演出，打造一場「跨世代、輕浪漫、微詩意、濃悸動」東西共融的節慶音樂會。