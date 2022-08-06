玉米葉是台南學甲、鹽水常見的農業廢棄物。（張毓翎攝）

不過早期有農戶會以它作為編織媒材。（張毓翎攝）

玉米葉是台南學甲、鹽水常見的農業廢棄物，大多作為田間堆肥使用，而擅長草編工藝的巧婦織布工藝工作室負責人陳怡君，從當地耆老口中，發掘到以玉米葉作為編織媒材的運用，但其製作過程耗時又耗工，若想發展成產業，仍有一定挑戰，因此，今年以推廣為出發點，先從培訓工藝師開始，讓玉米葉的再利用性被廣為認識。

陳怡君表示，玉米葉常是農民採收玉米後，被丟在田裡的廢棄物，當時撿起來看能不能用，經不斷嘗試後，確實可以做編織媒材，不單只做堆肥而已。「資源有限」，她希望推廣玉米葉重複再利用的價值，於是開始到處蒐集玉米葉，並編織成杯墊、隔熱墊及蒲團等用品，以融入大眾日常生活。

陳怡君提到，但開發過程中，卻發現耗費的人力和時間成本太高，如玉米葉整理時很耗時，且還需一個大空間存放；此外，玉米葉長短不一，得靠有經驗的人工編織，光一個直徑40公分的蒲團，可能要花2天完成，所以才想以培訓工藝師的理念推廣，即便無法商品化，至少可以成為一個工藝的價值存在。

陳怡君此次透過國立台灣工藝研究發展中心的計畫補助，開辦玉米葉編織工藝師培訓計畫，共有26位從台南、高雄等地的民眾報名，有的學員是為培養一個手工藝興趣，也有幼教老師參加是為運用在本身的教學工作上。

陳怡君說，草編工藝常見的材料為稻草、藺草和黃麻，玉米葉較鮮為人知，自己也是不經意從訪談過程得知，希望藉由這個培訓課程，推廣玉米葉的再利用性，也讓大家增加對編織的喜愛和成就感。