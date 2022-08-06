「苑裡數位機會中心」推廣數位學習，將學習歷程製作成「尋愛到灣麗」VR網頁。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為縮減偏鄉數位落差，充實在地居民數位能力，回應地方社會、經濟和文化的需求，苗栗縣立苑裡高中在苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導下，在校內打造「苑裡數位機會中心」推廣數位學習，近日將學習歷程製作成「尋愛到灣麗」VR網頁，讓大家一同體驗數位學習樂趣。

苑裡數位機會中心（DOC）自2017年設置以來，苑裡高中全力推動宣傳招生並經營課程社群，廣受鄉里社區肯定，社區民眾學習意願與成效非常好。日前，苑裡DOC開設「走入故事的VR新視界」課程，邀請講師林智國分享新興科技VR技術及應用，帶領學員實際走讀社區拍攝VR場景照片。

林智國以淺顯易懂的方式將VR的體驗帶入生活，線上帶著學員逛博物館、美術館，同時介紹VR技術在各個領域的應用。學員對VR有初步認識後，再以線上免費虛擬遊覽應用軟體進行實作，由線上置入VR照片編排故事場景，並加入景點文字介紹與配，徜徉在有趣的VR新視界中。

苑裡DOC集結歷年《解說導覽培訓》課程學習成果影音及文字記錄，製成「尋愛到灣麗」VR網頁，民眾只要在家瀏覽網頁，即可走訪苑裡特色景點、閱讀地方故事，一起在家跟著VR鏡頭360°視界，沉浸走訪苑裡、體驗特色景點。

縣長徐耀昌表示，數位機會中心「學以致用、讓生活更好」的精神打破學習侷限，為民眾奠基電腦基礎操作、數位工具運用、樂活數位應用知識。數位機會中心的設置，不僅能培養社區民眾使用數位科技工具的能力，感受現今數位生活的便利，更能滿足民眾生活上數位使用需求，進而豐富生活應用。