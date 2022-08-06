彰化縣各農會代表熱情參與，中友百貨推廣彰化農特產活動。（中友百貨提供／陳世宗台中傳真）

每年暑假中友百貨推出夏日小農市集叫好又叫座，集結中部在地小農，並結合彰化縣政府、彰投雲農萊陣線、好樣市集等多樣商品，在暑假週末熱情開市。彰化縣長王惠美特地率領團隊，6日到中友小農市集現場親自推銷，將彰化的優質農特產品介紹給台中市的消費者。

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，轄區生產的農產品占國內極高的生產比例，尤其葡萄產量就占全國的近50％、花卉也有40％，第一次與中友百貨合作，嚴選16家特色廠商到中友小農市集展售，讓台中的消費者能更近距離認識彰化的優質農特產品。

主辦單位也特別安排在中友百貨臉書粉絲專頁直播開箱，王惠美縣長化身直播主，介紹現場販售的農特產品，吸引許多粉絲上線互動，立即上中友購物網下單訂購。

中友百貨指出，這次展出的農特產品包含人稱「水稻界的博士」-「樁盛米舖」的稻米、麵包製品，「水之鄉農場」的頂級巨峰葡萄、蘋果絲瓜，「古稻樂埕」的酒糟雞系列產品以及冬菇、洋菇、益生菌蛋，「草昇農場」的友善芭樂、百香果，「川桑果園」的桑葚製品等，品項相當豐富。

中友夏日小農市集除商品豐富，同時針對中友會員推出優惠好禮，活動期間持中友APP於小農市集不限金額消費，即可獲得可果美野菜一日100％蔬果汁1瓶，當日持中友APP於小農市集消費累積滿599元，即可獲得小農鮮禮1份，保證讓消費者買得安心又開心！