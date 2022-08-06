香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成女子團體Twins多年，能唱能演又能主持，堪稱全方位藝人，還攜手挑戰競賽型節目《乘風破浪》，舞台表現讓她們再度證實超強實力；而《乘風破浪》昨（5日）晚成團夜後，阿嬌今（6日）分享感言，回顧幾個月下來竊喜決定來了，並放上和阿Sa合照，激瘦裸背照美回巔峰。

昨晚《乘風破浪》成團夜後，公布10位女星成團，依照名次分別是王心凌、鄭秀妍（潔西卡）、于文文、譚維維、鍾欣潼、蔡卓妍、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸和張天愛，譚維維擔任隊長外，她也是《乘風破浪》年度隊長；阿嬌今日也在微博聊到這4個多月旅程的感想，還放上絕美近況照又引起熱議。

阿嬌在文中不諱言當初參加《乘風破浪》，主要是阿Sa參加所以她也參加，另一個原因也是她先前就說過的，「我是來減肥和調整心態」，但現在的她，回看這段時間的改變，她承認「我會偶爾竊喜，還好我決定來了」。

阿嬌今日也在微博聊到這4個多月旅程的感想，還放上絕美近況照又引起熱議。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

而阿嬌也不忘感謝其他一起奮鬥的姐姐們，但外界也好奇10位姐姐成團是否會影響到她跟阿Sa，她也表示「這次我們再一次一起成團，但Twins還是Twins，我們永遠是我們」，親口證實Twins不會受到另一種成團方式影響。

不過，令眾人驚豔的是，阿嬌曬出這段期間的各種美照，其中和阿Sa合拍的超帥氣近況照，兩人都穿著全黑勁裝，阿嬌更大秀瘦回巔峰的好身材，雙臂纖細到無法想像她先前發福模樣，裸背更是性感到不行，讓人看了血脈賁張。