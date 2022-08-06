台灣的3X3.EXE籃球聯盟10月將在永華市政中心西側廣場舉辦與世界盃同等級的國際賽事，參賽16支隊伍中，有10隊來自國際企業球隊。近日台灣有7支隊伍巡迴全台比賽，6日台南站在南紡購物中心開打，今年有4、5名3對3好手被選入台灣的職籃聯盟。

3對3籃球賽列入奧運項目，全世界排名採巡迴賽積分制，台灣發展較早，目前在亞洲排名第3，世界第24，優於5對5賽事，台灣的3對3由3X3.EXE籃球聯盟舉辦，隊伍取得積分將列入排行，甚至可取得奧運參賽資格。

台灣的3對3比賽在多年耕耘下，今年取得打世界盃與亞洲盃比賽資格，可惜6月的世界盃、7月的亞洲盃，台灣的成績不甚理想，但在巡迴排名賽制上，卻與國際企業隊打得虎虎生風，培養出不少好手，今年還有4、5位選手被選入台灣職籃聯盟球隊。

台灣3對3積分賽事6月初開賽，共有7支台灣球隊巡迴全台，打8回合賽事，台南市有1隊參賽，巡迴台北、台中、桃園，台南站比賽6日在南紡購物中心廣場舉行，巧遇下雨取消開幕儀式，比賽仍在放晴後開打，有職籃球星應邀出場。

3對3鬥牛是台灣許多年輕人喜愛運動，比賽過程不少民眾駐足欣賞，多數表示不知道台灣有同步世界盃的鬥牛賽，盼台灣球隊有機會進入奧運比賽。