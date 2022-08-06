雖然在本屆U12世界盃一勝難求且1分未得，南非隊小球員仍「開心打球」，尤其是在與中華隊之戰擔綱先發的左投楚瑪（Sithembiso Chuma）更是用笑容圈粉無數，賽後都能看到許多球迷等著要與他拍照。

楚瑪在對中華隊一戰擔綱先發，他的招牌笑容擄獲不少球迷芳心，更是南非陣中在本屆U12擔任最多場先發投手的球員。

首訪時十分害羞的楚瑪透露，當初會開始打棒球是因為媽媽的關係，「小時候有放過棒球影片給我看，媽媽非常喜歡棒球，我自己也覺得很好玩，就開始打棒球。」

楚瑪表示，自己最喜歡的是天使隊日籍球星大谷翔平，覺得他很厲害，可以投打「二刀流」，同樣又投又打的他更喜歡投球。

這次南非隊全員都是自費來台參賽，家境較為貧困的楚瑪也需要透過募資籌得比賽經費，從來沒有出過國的他首次出國就來到台灣，不像其他人可能對台灣景點留下深刻印象，最喜歡的卻是台灣的體育用品店，買了副太陽眼鏡。

首度來台就受到球迷歡迎，楚瑪有些害羞的像喜歡他的球迷說：「謝謝大家這麼喜歡我，我也很喜歡大家為我加油的感覺。」而他的投球姿勢在網路上也受到討論，認為很像大聯盟球星查普曼（Aroldis Chapman），南非總教練格里本諾（Ian Griebenow）也認證楚瑪就像是超級巨星，「如果未來能續保笑容，相信會更像查普曼。」