雖然在本屆U12世界盃一勝難求且1分未得，南非隊小球員仍「開心打球」，尤其是在與中華隊之戰擔綱先發的左投楚瑪（Sithembiso Chuma）更是用笑容圈粉無數，賽後都能看到許多球迷等著要與他拍照。
楚瑪在對中華隊一戰擔綱先發，他的招牌笑容擄獲不少球迷芳心，更是南非陣中在本屆U12擔任最多場先發投手的球員。
首訪時十分害羞的楚瑪透露，當初會開始打棒球是因為媽媽的關係，「小時候有放過棒球影片給我看，媽媽非常喜歡棒球，我自己也覺得很好玩，就開始打棒球。」
楚瑪表示，自己最喜歡的是天使隊日籍球星大谷翔平，覺得他很厲害，可以投打「二刀流」，同樣又投又打的他更喜歡投球。
這次南非隊全員都是自費來台參賽，家境較為貧困的楚瑪也需要透過募資籌得比賽經費，從來沒有出過國的他首次出國就來到台灣，不像其他人可能對台灣景點留下深刻印象，最喜歡的卻是台灣的體育用品店，買了副太陽眼鏡。
首度來台就受到球迷歡迎，楚瑪有些害羞的像喜歡他的球迷說：「謝謝大家這麼喜歡我，我也很喜歡大家為我加油的感覺。」而他的投球姿勢在網路上也受到討論，認為很像大聯盟球星查普曼（Aroldis Chapman），南非總教練格里本諾（Ian Griebenow）也認證楚瑪就像是超級巨星，「如果未來能續保笑容，相信會更像查普曼。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。