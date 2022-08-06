裴洛西（Nancy Pelosi）強硬抵台的決定惹怒北京當局，大陸外交部5日宣布此舉已嚴重干涉內政、踐踏一個中國原則，因此針對她本人、還有其直系親屬祭出制裁措施，不過具體內容並說明。對此裴洛西的孫子保羅·沃斯(Paul Vos)泰然自若，還反嗆「我該怕嗎？他們能做什麼?刪除我的TikTok？」

裴洛西2日深夜降落台灣成為歷史性的一刻，不過留下的重頭戲卻引發外界解讀將是1996年後最大的台海危機。關於裴洛西看待「嚴重後果」的反應令人相當好奇，昨日(5)大陸外交部指出，「針對裴洛西惡劣挑釁行徑，中方決定根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。」

正當緊張情緒逐漸升溫，懲罰措施似乎對某些人來說只是笑話。港媒《南華早報》獨家訪問裴洛西的金孫保羅·沃斯(Paul Vos)，好奇16歲的年輕人會怎麼反應，他以電子郵件的方式回覆，「我應該害怕嗎?他們要做什麼?刪除我的TikTok?我鄭重聲明，我根本沒在用!」字裡行間火藥味十足，且完全不放在眼裡。

英國《太陽報》（The Sun）報導，裴洛西曾公開透露「育兒讓他成為現今的領導者」，她於1963年與大學好友保羅(Paul Pelosi)結為連理，生下5個孩子，其中保羅·沃斯就是記者女兒亞歷山德拉(Alexandra Pelosi)與丈夫米歇爾·沃斯(Michiel Vos)的寶貝兒子之一。