「2022年全家海神高捷盃3對3籃球賽」6日在高雄技擊館青少年籃球場熱血開戰，超過2000名參賽選手、近600支隊伍齊聚一堂切磋球技。高雄全家海神職業籃球隊球星胡瓏貿、吳曉謹、陳懷安及新秀邱子軒擔任嘉賓表演賽獻技，會後舉辦拍照見面會與神隊友同樂，迎接南台灣最受歡迎也最具指標性的籃球盛事。

為推廣城市籃球風氣，T1元年總冠軍高雄全家海神隊與高捷公司冠名及聯名合作，由球團設計團隊操刀，合力打造街頭籃球與捷運列車完美結合的全新主視覺，及參賽選手專屬聯名款雙面穿紀念球衣，給 神隊友們最難忘的港都夏季籃球盛宴。

開幕典禮由高雄全家海神隊啦啦隊Aqua Mermaids熱舞揭開序幕，海神執行長李偉誠受邀出席，「一早看到這麼多球員在熱身投籃，再次證明高雄是一座充滿熱情、運動風氣興盛的偉大城市。」

胡瓏貿表演賽登場吸引球迷目光，他說：「看到一大清早這麼多人，將近600支隊伍來參賽，感受到高雄對籃球的熱情，相信高雄會成為更好的運動城市。」首度以高雄全家海神隊員出任務的邱子軒也小試身手，「很榮幸能代表球隊出席，自己也迫不及待躍躍欲試，展現球技，覺得非常過癮。」

第六屆「全家海神高捷盃」公開男子多達228隊參賽，高中男子組不惶多讓217隊，公開女子組、高中女子組、壯年組等共8組皆額滿，展現全家海神高捷盃打破年齡性別界線，勇於挑戰運動精神。

賽事舉辦兩天，明日進行四強準決賽及冠軍賽，高雄全家海神隊球星屆時將擔任頒獎嘉賓，各組前二名隊伍可獲得漢神百貨及漢神巨蛋所提供總金額8萬元的購物禮券及多樣好禮。