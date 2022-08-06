詐欺車手集團看影集學變裝23人被騙250萬 終遭警識破落網

北市少年警察隊破獲王姓男子等7人共組的「假檢警」、「解除分期付款」詐欺集團，發現嫌犯招募、教唆青少年充當車手，並不斷變裝以躲避警方查緝。警方清查，至少有23人被害，詐騙金額逾250萬元。

警方調查，該集團先以貸款、家庭代工及兼職等名義，騙取求職民眾的金融卡、銀行帳戶資料後，再佯裝知名網路購物平台客服，聲稱民眾因操作錯誤，導致設定分期重複扣款，誘騙民眾前往ATM操作匯款。

警方發現，嫌犯十分謹慎，甚至會看外國影集自學，企圖以變裝、買換隱形眼鏡、繞路及變換交通工具等各種方式，企圖製造斷點躲避警方查緝。但警方也不是省油的燈，對於嫌犯變裝前後的照片、逃離路線以及搭乘的交通工具均瞭若指掌，日前循線將王男等7人逮捕到案，嫌犯還忍不住佩服警方太專業，只能乖乖坦承犯行。全案訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

少年隊長郭建成表示，父親節將屆，民眾消費購物需求增加，如接獲佯稱客服電話時，應提高警覺並向165查證；此外，詐欺集團經常以刑責輕、高報酬等話術，吸收少年充當詐欺車手。暑假期間青少年如有打工求職規劃，應注意「求職公司是否合法」、「是否有異常高報酬」、「不繳交金錢及個人重要證件」等，以免遭不法集團利用。未成年人如從事詐欺車手行為，除面臨刑事責任，父母(法定代理人)也將連帶面臨鉅額的民事損害賠償責任。