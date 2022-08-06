彰化縣長王惠美6日帶著彰化青農進軍台中中友百貨公司，參加中友百貨舉辦小農市集。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美6日帶著彰化青農進軍台中中友百貨公司，參加中友百貨舉辦小農市集。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美6日帶著彰化青農進軍台中中友百貨公司，參加中友百貨舉辦小農市集。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美6日帶著彰化青農進軍台中中友百貨公司，參加中友百貨舉辦小農市集。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中友百貨今年4月和彰化縣政府簽署BOT開發案，預計2025年彰化縣將有第一家百貨公司，彰化縣長王惠美6日帶著彰化青農進軍台中中友百貨公司，透過中友百貨小農市集，讓台中地區的好朋友也能方便的享用來自彰化農產品的好物。

王惠美表示，今年是中友百貨30周年，中友也是優秀的企業楷模，2016年榮獲工商時報評鑑「臺灣服務業大評鑑-百貨類」金獎等，非常榮幸能跟中友百貨一起來開發彰化市的百貨商機，感謝中友百貨支持並積極推展小農市集，幫助小農的優質農產品讓更多人看見。

王惠美說，彰化縣是國內首屈一指的農業大縣。這次活動展售的產品一樣也很豐富，有果乾、果醬、蜂蜜、滴雞精、堅果、芭樂、葡萄、盛香米、植栽、白木耳禮盒等等，縣府輔導青農，從一開始少數幾位到現在共有2000多位，近期青農業者更是獲獎不斷，除了ESG企業永續組品牌金舶獎、還有精饌米獎的金質獎與銀質獎等，提供更好更優質的農產品。

王惠美也藉機推薦，8月27、28日將在芳苑鄉王功地區辦理「2022王功漁火節」，今年將在王功漁港打造「港邊箏好玩

」巨型風箏展示和由兩座30米長的氣墊遊憩及戲水設施為主軸的「蚵蚵笑遊樂趣」，還有結合在地特色美食「珍珠蚵」

等。

活動還有「漫遊體驗營 王功輕旅行」以及在王功街道上辦理「作伙烤蚵趣」及「吃海味扭蛋樂」活動，讓整個王功地區熱鬧非凡。而在王功福海宮則有「祈福嘉年華」活動，還有「超夏趴海洋音樂會」及「絢麗煙火秀」精彩可期。