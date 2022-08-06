搭乘大眾交通工具既便利，又可欣賞到「美景」！有男子提到日前搭乘捷運時，突然一群正妹上車，當他看到位子想坐下時，卻被1位紅衣男子搶先坐走，甚至，他目擊紅衣男疑似裝睡，卻兩眼偷偷盯著隔壁低胸妹的胸部，讓他非常羨慕，不過他也提醒女生還是要保護自己，別穿的太露以免遭到有心人士覬覦。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示日前搭捷運下班時，到了某大站突然人潮湧現，有一群身材姣好的辣妹一起上車，然而有1名紅衣男子突然一個箭步就坐在某1位正妹旁邊，此時，突然有位想坐下來休息的阿伯大聲斥責「我老人家你都不讓嗎？還沒退休前曾是某公司老董」，不斷的對紅衣男碎念，但紅衣男則裝睡不理會。

過了沒多久，男子竟然竟然發現其中有1位低胸妹睡著，時不時側靠在紅衣男肩膀上，他看著紅衣男心中有些羨慕、忌妒，不過他卻發現紅衣男疑似在偷看該低胸妹的胸部，連坐在其他位置的正妹似乎也看到此狀況，讓他感嘆這種「裝睡偷看法」，實在不多見。

男子過了幾站後便下車，他也提醒女生在外還是要懂得保護自己，若是被色色的阿伯跟蹤或騷擾就麻煩了。

貼文一出，網友紛紛留言表示「別羡慕紅衣哥」、「還是大眾交通工具比較好」、「站著視野比較好」、「我怎麼覺得，正妹前面那個角度才是最好」、「你484搶不到位置就上來爆廢一下？」、「突然不想騎車或開車了」、「裡頭有幾位有點眼熟」、「我要賣車了」。

不過也有網友認為原PO偷拍行為不好，「因為你搶不到位子就公審人家？」、「偷拍還公審別人」、「感覺是Set好的」、「看起來就是拍照的你最可疑」、「看起來又是自導自演」、「你這樣拍照，沒被告性騷擾該偷笑了好嗎」、「偷拍沒品」、「遠端視線發現你在拍了」。