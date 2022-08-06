中共對台灣進行環島軍演，台海局勢緊張，友邦及理念相近國家政要仍不畏訪台。聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）率團預計明天抵台，外交部表示誠摯歡迎。

龔薩福總理此行是第12次訪問台灣，也是以總理身份第11度來訪，同時也是2020年11月第五度勝選連任總理職務後首次來訪。為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待龔薩福總理一行，雙方也將就兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

蔡總統並將見證龔薩福總理與法務部長蔡清祥簽署台聖兩國「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，以及與教育部長潘文忠簽署「高等教育合作意向書」，強化兩國司法及教育合作。

愛格涅率官員及電動巴士企業代表共11人，將展開為期5天深化雙邊交流合作的訪問。這是繼本年6月12日立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月22日立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台後，立陶宛政府再次派遣次長級官員來訪。

外交部表示，愛格涅政務此行偕立陶宛電動巴士業者訪台，將拜會我國政府交通相關部會，參訪我國電動巴士產業龍頭企業，探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機，共同促進民主夥伴的團結及韌性，打造民主自由產業鏈。