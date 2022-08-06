天心（左）、李銘順再續前緣，笑稱「就像同花順」一樣默契十足。（金禾創意提供）

金士傑（左）、李璇詮釋逾百歲的人瑞情侶。（金禾創意提供）

石知田（左起）、炎亞綸、天心、李璇、金士傑、李銘順出席開鏡儀式暨首波媒體發布會。（金禾創意提供）

金士傑（左起）、李璇、石知田、導演周美玲、炎亞綸、製作人劉芸后、天心、李銘順出席開鏡儀式暨首波媒體發布會。（金禾創意提供）

全新影集《Q18》是部探討量子世界的人性科幻片，今（6日）主演李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑以及李璇皆出席開鏡儀式。炎亞綸近日陷入言論風波遭代言廠商切割，他受訪時笑容滿面說：「我很喜歡用愛看世界，我有多少愛就給多少，I Mean it.」會覺得自己很倒楣嗎？他依舊保持微笑回覆：「讓我看到很棒的世界。」

炎亞綸和石知田分別飾演具有意識的AI黑子與白子，因為人工智慧的設定，每回拍攝，劇組都開玩笑請炎亞綸預測天氣狀況，他只是隨口回答沒想到命中率極高，「10次有9次命中，我要自己蓋座廟嗎？」2人第一次合作，為了培養默契，炎亞綸主動約石健身開話題，石坦言在接觸炎之前認為他易怒、有距離，但熟識後發現他只是個直率的人，反而自己會腦補炎是否話中有話。

劇情因探討高科技，有大量在360度、要價2億的LED棚拍攝，天心笑說演戲時常在綠幕前和空氣對話，無法想像後製後畫面會如何呈現。炎亞綸因先前拍攝《終極一班》就有大量獨角戲橋段，他驕傲對李銘順、天心2位前輩說：「我才是你們對空氣講話的前輩。」引來爆笑。

李銘順飾演量子科學家，他說接拍《Q18》前，在《做工的人》電影版還挺著渾圓大肚子，苦笑幽默表示：「定裝時才剛拍完上一部片，試裝的時候覺得衣服好緊好緊，差一點想把這部戲退掉。」為呈現俐落體態，他只花1個半月的時間，成功瘦身4公斤，笑稱：「我不能允許柯博士出來變成另一種樣子。」

天心和李銘順2人闊別9年再度演夫妻，天心笑稱：「跟順哥再次合作，就像同花順一樣，依然默契十足。」李銘順透露，去見導演那天，天心也傳了簡訊給他，「聽到也有邀請天心，當下沒有多想，就馬上回覆，那我們一起演吧。」這次雖然對戲的天數不多，但彼此一對戲就能迅速找回9年前的默契，在表演上也激盪出新火花。

老戲骨金士傑和李璇戲中年齡129歲，飾演一對情侶，探討人類是否需要追求永生。喜愛探討哲學的導演周美玲初次拜訪金士傑，特地做了一堆功課要說服他出演，沒想到金士傑一句，「這些科技對我們有什麼意義？」周美玲瞬間被考倒。

金士傑笑稱和周美玲亦敵亦友，「我自己喜歡哲學，但不喜歡聽別人討論哲學，他們像把人生醜陋的地方掀開了。」直到拿到劇本他才滿意地笑了，「科技這是很硬的東西，很驚訝劇本寫得很好，對導演很敬佩。」但他隨即開玩笑說聽到炎亞綸和周美玲在聊哲學的東西還是很不高興。而李璇對於能和金士傑演情侶直呼圓夢了，但也笑說一拿到劇本知道是演1百多歲的角色時，吐出的第一句話是：「這怎麼演啊？」