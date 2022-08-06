1名男子日前收到罰單稱他在國道上未保持安全車距，罰單寫明當時他的車速為85公里，應保持42.5公尺車距，因此開罰3千，但他質疑「是怎樣測出和前車未保持42.5公尺的？」網友看到照片後紛紛傻眼，因光用肉眼就能看出車距明顯低於42.5公尺，也有人說「地上的標線都是固定規格，看標線就可以算了」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前收到罰單稱他在上月5日被拍到「未保持行車安全距離」，罰單上稱他當時時速為85公里，應保持42.5公尺的車距，因此開罰3千元，但他認為憑照片根本無法判定車距，發文說「因為都是在移動中，而且如果是在塞車時呢？也要保持安全距離嗎？」

男子收到罰單在國道上未保持車距，當時車時速為85公里，應保持42.5公尺車距，他質疑「是怎樣測出的？」網友看到照片後紛紛傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友一看照片，就說用肉眼都看得出來車距太低，「國道、快速道路追撞都這款的啊，很喜歡聞人家屁股」、「該保持多少距離跟時速有關，塞車的時候速度慢成那樣」、「我以為開高速安全距離這是基本常識…第一次聽到有人不知道保持安全距離」、「地上的標線都是固定的尺寸固定規格，看標線就可以算了」。

據高速公路及快速公路交通管制規則規定，兩車行車安全距離，在正常天候狀況下，小型車為「時速除以2（公尺）」，大型車則為「車速減20」，但行駛在雪山隧道則不用保持安全車距，此外大型車與慢速小型車應行駛在外側車道。