台中市政府農業局輔導龍井區農會6日在龍井區公所廣場，舉辦農會100週年系列活動「龍井西瓜嘉年華」，邀集台中各區青農展售農產品，現場還有IG打卡牆及打卡送冰棒、旋轉木馬等；並提供龍井身心障礙者協會及宇熙慢飛寶貝戰鼓隊各1000公斤西瓜義賣，所得全部捐贈弱勢團體。

農業局長蔡精強說，龍井區農會長期在地方扮演促進農業發展、服務農民的重要角色，以「深耕、信賴、富農」做為精神象徵，積極輔導農友生產具產銷履歷標章認證的優質農特產品；開發西瓜冰棒、小玉西瓜氣泡蜂蜜酒，帶動產品產地直銷效益，創造在地就業機會及商機。

蔡精強說，龍井區以稻米、西瓜、甘藷等為主要經濟作物，其中西瓜種植面積約33公頃，為提升台中西瓜品質及農民栽培技術，特輔導農會辦理「台中市優質西瓜評鑑」，農民參加踴躍，活動並頒給評鑑獲獎者奬金及獎盃作為鼓勵。龍井西瓜不僅香甜多汁，更通過「產銷履歷」認證。

農業局強調，台中市29區中，致力推廣「一區一特色」農特產品，為保存及推廣在地農業文化，提升食農教育傳遞豐富且正確的農業資訊；龍井區因西瓜而樂活，西瓜因龍井而揚名，農會更製作龍井專屬的「夏日龍井」西瓜繪本故事，讓龍井西瓜揚名全台。

龍井區農會指出，該農會除西瓜最具代表作物外，百年來在地農產品還有落花生，大肚山上紅土搭配綠色地景是龍井特殊景色，透過農業觀光導覽與農務體驗，將食農教育融入體驗活動，回到農家體驗親手做花生點心，了解從產地到餐桌過程，還可聆聽食材的背後故事，傳達新農業的核心觀念。