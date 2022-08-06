刑事局提醒假交友結合假投資詐騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯會以LINE與被害人交往，等獲得信任即誘騙投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名20歲黃姓正妹，5月底在交友軟體上認識一名自稱來自新加坡、目前定居在澳門的林姓男子，雙方互加LINE聊天，對方聲稱要以男女朋友交往為前提，每天對黃女噓寒問暖，讓她很快陷入愛情漩渦。

隨即林男稱自己在金莎娛樂公司投資，慫恿黃女一起投資，並保證「高額獲利」、「穩賺不賠」，要她依指示至該博弈網站申請帳號，然後將親自代為操作獲利賺錢，等疫情結束後就會來台與黃女見面。黃女在他的慫恿下，7月中旬匯款5萬元至其指定帳戶儲值，隔日帳面顯示有10萬元餘額，黃女因此不疑有他，即陸續匯款7次共計23萬元，直到日前與林男聯繫不上，黃女才驚覺受騙上當。

警政署統計，假投資詐欺案件從今年1月1日至7月31日止，共發生1235件，比去年同期發生815件，增加420件。刑事局分析近期假交友結合假投資真詐財詐騙手法，歹徒大多透過網站或臉書、私人LINE及各種交友軟體向民眾搭訕，再轉移到LINE持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

另民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。