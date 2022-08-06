一年一度父親節即將到來，但彰化卻有一名爸爸，為了照顧罹患先天罕見疾病的女兒，不僅賣掉房子，還兼差多份工作，11年來操碎了心，但他完全不後悔，表示女兒是自己的心肝寶貝，只要會笑撒嬌，就心滿意足了。

創世基金會彰化分會表示，彭爸爸一家四口本身就是低收入戶，妻子身體不佳，大女兒正在就學，小女兒剛出生就罹患俗稱無腦症的先天性空腦症，沒有自理能力，每天都須靠鼻胃管餵食，幾乎等同於植物人。

彭爸爸儘管天天都相當操勞，但晚上仍難以入睡，面臨龐大的醫藥費壓力，他不僅賣掉房子回到鄉下老家，還兼差多份具有彈性工時的零工，才能勉強一邊維持收入，一邊抽出時間照顧身體報恙的妻子與小女兒，但仍是入不敷出。

創世基金會得知後，從2017年開始伸出援手，派出護理師定期造訪彭家，協助並指導各項照護技巧，大幅舒緩彭爸爸壓力。護理師王喬依表示，儘管被經濟壓力與生病的妻女快壓到喘不過氣，彭爸爸沒被打倒，仍舊充滿正能量，每天陪小女兒說話、綁頭髮，還會抱著女兒外出散步賞花。

面對久病的家人，不少人最終都情緒爆發，選擇放棄，但彭爸爸表示，雖然照顧小女兒至今已11年，但心中從來沒有放棄的想法。彭爸爸說，在他的心中，小女兒是個會哭、會笑，也會撒嬌的心肝寶貝，雖然聽不到小女兒喊一聲「爸爸」，但只要全家能平安活下去，對他而言就是最棒的父親節禮物。