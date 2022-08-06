美國眾議院議長裴洛西短暫來台19小時離台，中國大陸持續在台灣周邊進行實彈演習。大陸國台辦批總統蔡英文及民進黨當局挾洋自重，把台灣推向災難深淵，大陸外交部長王毅則痛批：「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫。」前民進黨立委郭正亮表示，對岸公開點名蔡英文，這以前從未有過。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國總統拜登拜託美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲停審查「台灣政策法」，這當然牽涉到中方的認知，中方會認為裴洛西是美國No.3政治人物，和拜登同屬執政黨，她坐軍機來台後，白宮立刻表達支持。中方不相信這是三權分立，更不採信這是裴洛西的個人意見，而這些若通過，可預期以後裴洛西以下的所有人都會陸續訪台，會考慮到這個骨牌效應。

郭正亮接著表示，中方的理解是，裴洛西訪台是淘空一中的高潮，這就很麻煩，所以中方回答都非常硬，因為挑戰它的底線，也就是淘空一中。所以國台辦包括王毅，公開點名蔡英文，這以前從來沒看過，以前再怎麼樣，都會預留正副總統的名諱，而不去直接稱呼或者維持一點空間，這次卻直接點名蔡英文 。

郭正亮指出，對岸也停掉戰區的對話，未來如果東部戰區和印太司令部發生衝突，要怎麼辦？恐會變成對話要上到國防部長才有管道，這就會帶來一定的風險，他甚至認為，未來恐怕經貿談判、到年底的20國集團峰會（G20）都不用見面了，美中就是槓到底，目前的氛圍就是如此。