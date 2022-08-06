84歲好萊塢女星珍芳達（Jane Fonda）曾2度拿下奧斯卡影后，更在去年獲頒金球獎終身成就獎，近日首度獻聲動畫片，在Apple TV＋《開運奇遇記》（Luck）中為幸運之地的CEO「龍」配音，日前接受海外媒體視訊訪問，談到「運氣」，她自認是個幸運的人，「我因為是白人，很幸運地受到了很多的特權，加上我的家人很有名，父親也是一名演員，我一直有工作，從未經歷過貧窮，還活了這麼久，我的孩子們現在也都非常健康」。

不過珍芳達認為自己也有很多壞運氣，「生命中很多事都不是二元對立，我相信壞運氣和好運氣一樣重要，你可以從壞運氣中獲取教訓，讓自己成長，它們是無法分開的，就像死亡使生命有意義的道理一樣」。是否有什麼招運撇步？她說自己也並非迷信的人，雖然會在家中擺放熊和貓頭鷹的小雕像，「這2種動物是我的幸運符」，最重要的是要隨時做好準備，去抓住每次出現的好運，「它就像個機會，要自己好好把握，再充分去利用」，因此平時她會透過冥想清空思緒，「跟隨我的呼吸，靜下心來去接收生命帶給我的體驗，就會感覺到自己需要做些什麼準備」。

珍芳達為《開運奇遇記》中的幸運之地CEO「龍」配音。（Apple TV＋提供）

提到這次配音的初體驗，除了很開心能夠接受新挑戰外，珍芳達也說「我已經快要85歲、工作了60年，進入職涯的最後階段，沒有太多的時間了，我只想玩得開心」，直呼配音對於一名女演員來說是個很棒的工作，「因為你不必擔心自己的外表」，一直都很喜歡動畫片的她，這次也提供了不少點子，「我決定讓她有一點虛榮心、會利用尾巴來調情、心煩意亂時會鼻孔噴氣等，讓這個角色看起來更有層次，不僅僅是聲音演出而已」，至於最大挑戰則是一直沒對著麥克風說話，「因為我很投入，導致忘記要站在原地，不斷四處走動，所以配完音我整個人疲憊不堪」。

珍芳達認為自己若是CEO，也會像「龍」一樣努力工作、照顧員工。（Apple TV＋提供）

珍芳達說「我想如果我是一個CEO，也會像她一樣努力工作，且她是個很有大愛的理想主義者，我也會像她那樣照顧底下員工」，貴為健身操教母的她，也不忘笑喊「當然我還希望他們每天都能做晨練，並向他們解釋為什麼這很重要」。而片中「龍」還有趕走壞運氣的超能力，會想擁有什麼樣的超能力？長年關注環保議題的她表示：「我想把人們的貪婪都吸走，貪婪正在殺死我們，那些只關心金錢，不在乎世界正在燃燒殆盡，我想把貪婪從人們身上吸走，送到外太空中請上帝幫忙消滅。」

最後，珍芳達也不忘對受困於新冠肺炎疫情的大家信心喊話：「不要放棄希望，要了解到現在還不算晚，我們這些成年人必須做點事來改變未來。」她曾為氣候變遷抗爭4度被捕，依舊積極挺身而出，「我們必須要求停止任何地方燃燒化石燃料，以非暴力的方式鬥爭，利用我們的聲音，甚至冒著被捕的風險，我們得要求擁有乾淨的空氣和水以及多樣化的生態系統，我們絕對不能放棄，因為科學家告訴我們，現在這樣做為時不晚，我們還有8年的時間」。《開運奇遇記》Apple TV＋熱播中。