企業射箭聯賽進入季後賽卡位階段，6日賽程移師台中台體大棒球場，首場比賽由地主台中銀行迎戰寒舍集團，台中銀行開賽連下三點奠定勝基，以3比2獲勝。第二場新竹市愛山林以壓倒性4比1的比數擊敗台南射箭隊，並以 30 分積分重新登頂。壓軸協會青年隊與彰化銀行進行「雙重賽」，協會青年隊以兩個3比2拿下勝利，積分大躍進，排名也緊追龍頭愛山林。

台中銀行全力搶勝試圖擺脫墊底，譚雅婷與楊恢哲扮演奇兵聯手拿下前三點，提前取得比賽勝利，補賽乘勝追擊再拿一分積分，以16分積分暫居第七。

賽後台中銀行楊恢哲表示，雖然不是第一次到棒球場比賽，但在這邊比賽跟射箭場的環境差很多，風向與場地都需要時間適應，雖戰績較為落後，團隊仍以季後賽為目標，相信大家凝聚起來提升向心力，戰績也會有所成長。

第2場由去年霸主新竹市愛山林出戰台南射箭隊，全員到齊的愛山林團隊氣勢凌人，連下四城不給對手一絲機會。最終愛山林以總局數4比1獲勝，重新登上龍頭。

賽後新竹市愛山林教練表示，選手的專注度高，即便失誤調整速度也相當迅速，這是選手用強烈求勝意念得到的結果，是值得嘉許的地方。未來賽事只要選手拿出平常訓練的成果，教練團相當有信心會有好成績。

最終戰由協會青年隊與彰化銀行隊進行「雙重賽」，協會青年隊以兩個3比2拿下勝利，排名頓時爬升到第二，以三分差距緊追新竹市愛山林，在賽季後段增添許多不確定性。

賽後協會青年隊劉炳宏教練提到，今天單打與混雙表現沈穩，特別是蘇思敏、劉泰言與蔡明修對於勝負的渴望是表現好的關鍵。排名提升到第二則是出乎意料的驚喜，相信這樣的成績能讓選手更有信心挑戰對手。