吳青峰今在高雄衛武營開唱。（環球音樂提供）

吳青峰今（6日）於高雄衛武營舉辦「馬拉美的沙龍」演出，將全創作個人專輯《馬拉美的星期二》裡的新歌，搶先唱給現場300位歌迷欣賞。吳青峰唱完第一首歌隨即打開話匣子說：「今天真的好緊張，演出前我還有些乾嘔，希望你們都很自在，中途很想聊天就聊天，但請不要隨地便溺。」妙語如珠逗笑所有人。

吳青峰以吉他編製表演尚未發行的新專輯創作，笑稱自己應該是第一位專輯還沒發行，就先改編來現場演唱的歌手，邀請參與觀眾不要預設立場，也虧自己表演新歌跟搶票觀眾一樣緊張；此外，他今演出場地並非典型音樂表演用場館，而是選在與專輯呼應的藝術空間，主要目的就是為了讓觀眾深刻體驗「沙龍」之美。

吳青峰除了以獨唱版形式獻上最新EP《牧神的午後》3首國際共創，以及新歌〈戀人絮語〉，其他曲目皆是從未發表過的《馬拉美的星期二》新歌，且事前不透露歌單，讓觀眾空耳「盲聽」、自由猜想歌名；吳青峰趁機調皮問：「你們有帶著茫然的心來嗎，剛唱第一首歌有猜不透的感覺嗎？」

「馬拉美的沙龍」開幕以來吸引許多民眾一窺吳青峰創作藍海，將於9月發行的專輯《馬拉美的沙龍》，採用手工多層次線裝書，12首全新創作搭配12款影像，打造宛如藝術作品的一張專輯。