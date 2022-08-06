近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫，今（6）日國防部指出，截至6日下午5時為止，偵獲共機20架次、共艦14艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。國軍嚴密監控敵情，除廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈應處。
國防部強調，共軍連日在臺海周邊設立禁航區舉行演習，已片面改變區域現況、嚴重破壞臺海和平。國軍官兵備戰不求戰、應戰不避戰，將以高度警覺堅守崗位，捍衛國家安全。
近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫，今（6）日國防部指出，截至6日下午5時為止，偵獲共機20架次、共艦14艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。國軍嚴密監控敵情，除廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈應處。
國防部強調，共軍連日在臺海周邊設立禁航區舉行演習，已片面改變區域現況、嚴重破壞臺海和平。國軍官兵備戰不求戰、應戰不避戰，將以高度警覺堅守崗位，捍衛國家安全。
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