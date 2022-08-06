21歲黃姓男子今年初在成功嶺當兵時，因在連集合場實施莒光課時，未遵守上課收視規定，遭林姓輔導長糾正，兩人發生爭吵，林姓輔導長脫口而出「他沒救了」、「無法溝通」等語，導致黃男情緒失控欲對林姓輔導長施暴，法院審酌，黃男法治觀念淡薄、影響軍隊紀律，對長官施強暴未遂罪，處有期徒刑6個月，可上訴。

黃男今年1月底在陸軍第104旅當兵時，因違反莒光課收視規定，遭林姓輔導長糾正，兩人發生爭吵後，林姓輔導長請另一名林姓班長將黃男帶離並溝通，現場向林姓班長表示「他沒救了」等語，讓一旁的黃男情緒失控，舉手作勢欲攻擊林姓輔導長，幸被林姓班長攔下並壓制在地上，未能得逞。

檢方認為，被告黃男涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪及陸海空軍刑法第49條第1項、第4項之對於長官施強暴未遂罪，為想像競合，依違反陸海空軍刑法，向法院聲請以簡易判決處刑。

法院指出，黃男犯案時仍為現役軍人，雖現已退伍，但仍適用陸海空軍刑法之相關規定處罰，認為其法治觀念淡薄、影響軍隊紀律，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，判處有期徒刑6個月，可上訴。