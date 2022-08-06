港星四大天王之一的57歲郭富城，是相當出名的寵妻魔人，和小22歲妻子方媛結婚後，生下2名可愛女兒，一家四口和岳父母同住郭富城位於香港大坑道的嘉園豪宅，昨(5日)他替方媛過35歲生日，送上99朵玫瑰花羨煞眾人，而據傳差他2、3歲的方媛父母亦有出鏡，祖孫三代同框畫面，十分溫馨幸福。

郭富城昨晚在IG放閃，可見夫妻頭靠頭超級恩愛。郭富城感性寫下：「祝親愛的老婆，生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」隨即方媛也轉發甜回：「幸福滿滿，謝謝老公」，另一方面婚後顧家的他，也替方媛準備生日蛋糕、獻上一大束紅玫瑰，簡單的小動作，卻不是人人做得到，果真嫁對男人。

天王郭富城超浪漫寵妻，獻上一束99朵玫瑰花誠意十足。(圖/郭富城 IG)

郭富城一家四口和岳父母同框，替35歲壽星方媛慶祝生日。(圖/郭富城 IG)

據悉，郭富城大了方媛21歲，2人同時露面毫無年齡差，穿著黑色polo衫的他，平日裡的保養和健身雙管齊下，也鍛鍊出結實強壯的手臂線條，抱起可愛女兒讓她親吻媽咪，岳父和岳母則站在後方，笑容燦爛地看向方媛，隔著鏡頭都能感受到喜悅，網友們也說「呀好甜啊」、「身體健康」、「一家人幸福圓滿」。

事實上，郭富城岳父據傳實際年齡只差他2、3歲，一直有人在討論方媛父親的年紀，2017年，岳父便曾在郭富城婚禮對他說過：「我從小就聽你的歌長大，現在我把女兒交給你，希望你好好對待她。」結果就被推論出，方媛父親不只是郭富城的粉絲，二人甚至年齡還相仿，要說是同輩人也不為過。