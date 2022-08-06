政大畢業的人氣甜心主播劉涵竹，積極精進自己，跳出舒適圈挑戰主持領域，目前也是巨星小S節目《小姐不熙娣》固定班底，常有令人眼睛為之一亮的表現；近期劉涵竹在《小姐不熙娣》中分享搭計程車驚魂記，遇到司機DIY還問她「要不要等弄完在下車」，超危險經驗讓全場都很震撼。

劉涵竹日前在節目《小姐不熙娣》中透露，平時要搭車都會用手機APP叫車，有一次深夜只是要搭短程，求方便就直接路邊攔車；上車後劉涵竹發現司機身體一直在抖動，起先猜測對方可能病了，還替司機大半夜還要開車賺錢很辛苦。

不過，在仔細觀察後劉涵竹材發現不對勁，原來司機一邊開車，一隻手竟然在DIY（自我安慰），所以才會一直抖動；令她最害怕的是，抵達目的地後，司機還開口詢問，「很少遇到像妳這樣的小姐，聲音又那麼好聽，妳要不要等我弄完再下車」，嚇得她丟下200元就離開，連找零都不敢拿。

而劉涵竹搭車驚魂記讓其他來賓聽完也嚇了一跳，幸好她沒發生意外，但小S還是不改搞笑愛鬧性格，叫她不要說謊認為她聲音沒那麼好聽；有不少網友卻不那樣想，「載過涵竹主播兩三次，她人真的很親切也很健談」、「涵竹聲音很好聽啊！字正腔圓適合主播」。