洪孟楷發現司儀的流程表上，貴賓致詞的流程被人用筆疑似臨時劃掉，但公路總局對此卻不願多作回應，僅推稱是「都是誤會」。(黃敬文翻攝)

今(6)日早上新北市長侯友宜與行政院長蘇貞昌再度同台，前往新北市淡水區視察「淡北道路工程規劃」，不過在活動開始之前，淡水在地立委洪孟楷發現流程中的貴賓致詞疑似遭臨時刪除，不滿的痛斥行政院及公路總局的人員對藍綠立委大小眼，後來討論無果後，洪孟楷乾脆在蘇貞昌致詞前搶先接過麥克風發言；對此公路總局則推稱「都是誤會」，不願多作解釋。

當時洪孟楷發現司儀的流程表上，貴賓致詞的流程被人用筆疑似臨時劃掉後，便上前去向工作人員抗議，沒想到雙方溝通過程中火氣越來越大，洪孟楷質疑，昨(5)日去視察捷運汐東線規畫時，綠營在地立委沈發惠及賴品妤都有致詞，今天卻不讓淡水立委發言，痛批「是不是看不起淡水人？」。

洪孟楷表示，在地民眾已經期待淡北道路26年了，這條道路真的是淡水及北海岸人最重要救命的道路，但很遺憾的是，昨天行政院特別詢問在地委員今天是否能夠出席，結果今天到場想請教今天流程時，卻發現司儀的流程表上面，貴賓致詞被人用原子筆劃掉，質疑是行政院下的命令，還是公路總局自作主張。

洪孟楷說，據他了解，昨天蘇揆去汐止區視察捷運汐東線規畫時，在地的立委都有致詞的流程，「為何有綠營委員的場合就有致詞，而藍營的委員就沒有？」，強調建設不用分黨派、藍綠，好的建設行政院、中央願意支持，地方一定是樂觀其成，但連基本的地方聲音都沒有辦法被告知，這就是大小眼太過明顯，所以他據理力爭，希望院長等等能聽到真實的地方民意反應。

後來在記者會中，當司儀依照流程唱名蘇貞昌進行致詞時，洪孟楷則先一步接過麥克風致詞，他表示，相對地方的資源有限，中央的資源比較充沛，也因此雖然的中央補助款增加到55億元，多了9億元，但還多一座18億元的關渡新橋，「就像是給地方5角，但要地方做1元的事」。

洪孟楷說，所以也拜託院蘇揆、秘書長李孟諺、政委吳澤成，能多給地方支持，建設不分藍綠、黨派，都要拜託中央看到地方的需求，之前在立院質詢時，兩度獲得蘇貞昌正面的回應，也希望今天能有好的結果。

至於為何貴賓致詞會臨時取消，公路總局則不願多作回應，僅推稱是「都是誤會」。