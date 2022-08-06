優人神鼓在新北市2022礦山藝術節的鎏金時尚夜活動中，推出新作「陽歌行」，感動在場的民眾。（張志康攝）

新北市舉辦的2022礦山藝術季，6日晚間在水湳洞停車場舉行鎏金時尚夜活動，結合台灣電力公司點亮十三層光雕藝術為舞台背景，並由國際時尚女王潘怡良設計師與優人神鼓共同打造這場結合了山、海、礦業人文及時尚的活動。

新北市長侯友宜表示，近年新北市府以「愈在地愈國際」的理念，打造新北青春山海線，成為擁有獨特在地文化、承載歷史記憶、富饒藝文氣息的國際觀光品牌。他並指出近期開放的三貂嶺舊隧道自行車道、將於9月開放的瑞三整煤廠，以及於7月到10月推出的夏日河海趴、礦山藝術季、福隆國際沙雕藝術季、河海音樂季等。

新北市文化局局長龔雅雯表示，晚間的鎏金時尚夜活動打造了長達40公尺、兩面開闊的舞台，以提供現場的民眾能夠一覽山、海及礦業人文的藝術饗宴。就連現場的伴手禮也極具巧思，包括在地濃厚人情味的水湳洞石花及居民手作糕餅。

晚間的活動邀請了包括新象劇團、歌手李翊君、金田創藝帶來精采演出外，重戲則是時尚女王潘怡良率多位國際名模，如林嘉綺、王思偉、張敏紅、李制益等，與新銳設計師創作出別具水金九地景個性的40套時尚服飾，結合At.冶器金屬物件工作室所設計的金工飾品妝點。

另外，優人神鼓也在晚間活動中推出新作「陽歌行」，祈願光明海島守護家園，以陽光燦爛的背鼓行腳，表達鼓聲循環不已。