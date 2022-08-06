「梨饗情人─漫步客庄」結合健行、闖關集章、摸彩等活動。(台中市政府提供)

台中市政府農業局與石岡區農會共同輔導食水嵙休閒農業區，6日在食水嵙休閒農業區落羽松草原，舉辦「梨饗情人─漫步客庄」2022石岡健行活動；結合休閒農業區內當季美味梨果，帶領遊客透過雙腳踏訪食水嵙休閒農業區的優美景致、客家的樸實風光，走訪休閒農業區內景點、漫步擁有濃濃客家風情的石岡客庄。

農業局副局長蔡勇勝表示，食水嵙休閒農業區內有情人木橋、五福臨門神木、石農廣場等遊憩觀光景點，鄰近東豐自行車綠廊；沿途景致明媚、綠色隧道療癒心靈，非常適合大小朋友一起體會山光水色。

農業局指出，這次活動採健行方式辦理，今年結合農特產品展售，帶大家走進農村享受食水嵙休閒農業區風光、品嘗最當季的時鮮梨果。

石岡區農會表示，「梨饗情人─漫步客庄」結合健行、闖關集章、摸彩等活動，摸彩獎項有電視等家電，現場還發送餐券讓民眾兌換道地美食，帶大家一起走訪石岡，透過健行放鬆身心也能鍛鍊肺活力。