鄭宜農今晚在北流舉辦演唱會。（火氣音樂提供）

鄭宜農今晚在北流舉辦演唱會。（火氣音樂提供）

鄭宜農今（6日）晚在北流舉辦「新世紀的女兒」演唱會，吸引滿場5000名觀眾欣賞，寫下她出道15年全新里程碑，為此特別請來阿爆與陳嫺靜擔任雙嘉賓，以「快閃」形式合作，嘉賓完全沒有講話的時間，一切快上快下，鄭宜農笑說：「簡單講就是耍帥。」透露與阿爆、陳嫺靜都是自己大膽「示愛」邀請，促成美好合作。

鄭宜農此次開唱接下2大挑戰，包括舞蹈及鋼琴，一開場先與6位舞者共舞，接著展現「零基礎」琴技，演出前她苦練多月，壓力大到一度想放棄，且她再次擔任演唱會的監製，坦言：「我這半個月每天晚上躺到床上，腦袋就開始跑整場表演，進行無數次『彩排』。」直到登台前一刻豁達表示：「到最後關頭，我已經放棄萬無一失這個念頭了，因為表演是活的，大家進來一定會有很不一樣的能量。」決定把自己交出去，讓舞台上的一切盡可能地自然發生。

演唱會濃縮她15年歷程，概念圍繞著不斷跨越與進步的概念，希望觀眾跳脫對鄭宜農的既有印象，在參與這場演出的過程中投射自己；今晚共28首歌單來自鄭宜農的創作，每首歌都代表著台上台下全場的人們，關於這一切安排，鄭宜農表示：「我希望現場所有的新世紀兒女（生物）們，都可以玩到發瘋，笑或哭到忘我，能做到這樣，就算是圓了我的心願了。」