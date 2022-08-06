新北市民政局6日舉辦今年第一場單身聯誼活動，配對率高達5成，創歷史新高紀錄。（新北市民政局提供／張志康新北傳真）

新北市民政局6日在貢寮舊草嶺隧道及雙溪平林休閒農場舉辦今年第一場單身聯誼活動，吸引30對男女參加。參加活動的民眾在宛如神隱少女的隧道中騎乘腳踏車向愛前進，並在洗愛玉、搓Q圓等互動活動中，「搓合」出一對對幸福佳偶，邂逅美好愛情。

民政局長柯慶忠表示，去年受疫情影響只辦理2場單身聯誼活動，今年民政局規畫了6場以青春山海線為主題的內容，開放報名即秒殺。活動中，民政局安排單身男女兩兩一組騎乘腳踏車洗愛玉、搓Q圓、包野薑花粽，增進彼此距離。

在學校當老師的張小姐和劉小姐都說，校園單純的教職及行政工作環境，較少機會能找到Mr.Right，雖然一個人生活也很愜意，但仍期待能在活動中找到能彼此尊重的人生好夥伴，張小姐更希望遇到跟她有同樣興趣的對象，不會丟掉自己珍藏的公仔。

從事建造工程師的王先生說，生活日復一日在大量工作與睡眠間切換，再加上自己一直保持著寧缺勿濫的標準，至今遲遲無法遇到能互相陪伴的那個她，希望這次活動能找到契合彼此的靈魂伴侶。而擔任捷運司機員的洪先生，也因工作輪班性質，錯失幸福到現在，今天活動中已有心儀對象，期待可以配對成功。

民政局表示，本次未婚聯誼計有60人參加，男生以金融業及工程師為主，女生則以教職、行政人員居多，共30人配對成功，配對率高達50％，創下歷史新高。配對成功者都可獲得配對紀念品及小農特產等禮物，還有首場限量加碼禮「愛的電影票」及「愛情對碰杯」，祝福感情持續加溫。民政局也提醒，第三場次活動8月8日起開放報名，想要參加的民眾趕快把握機會至民政局網站查詢。