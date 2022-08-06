「坐在前往球場的車上，我一直在想，到底為什麼我這個年紀，還要這麼拼，真的有點懷疑人生。但後來轉個念，從小到大都在打羽球，為什麼不給自己再拼一次的機會呢？」白馭珀說。

已經31歲的合庫女單好手白馭珀，6日在全國羽球排名賽4強，和中租的林湘緹激戰81分鐘，才艱苦以17比21、21比19、21比13後來居上逆轉勝，連續2天都打滿3局才過關，順利闖進明天的決賽，將碰上台灣「新二姐」、中租好手許玟琪。

賽前右膝和右腳踝都得綁上一層層厚重的繃帶，又是今年排名賽女單年紀最大的球員，白馭珀露出尷尬又不失禮貌的微笑說：「每個球員心中都有一個奧運夢，我打了一輩子的球，當然很希望能完成這個夢想，依照目前規定，我們有一個小戴在前頭，所以第2女單就一定要擠進世界前16才能打奧運。」

白馭珀目前世界排名第38名，還排在許玟琪的37名之後，「小小白」自己也知道，這條路不好走。「我生涯最佳排名也就是20名，所以這次排名賽，就當作調整用，快點把比賽的感覺找回來，目標還是放在下半年的國際賽，還是要多賺積分才有幫助。」

白馭珀還笑說：「這次排名賽從會外賽打起，已經打了5場比賽，我最近這2年多來，好像還沒有在一周內打這麼多比賽過！」

明天的女單決賽，等於是國內「新二姐」之爭，白馭珀倒是看得很淡：「我還是專注在自己的目標，在國內有更多人競爭也是好事，但都已經打到決賽了，肯定是要拼一下的。」

接下來白馭珀除了參加8月22日在日本開打的世界羽球錦標賽外，在世錦賽下一周的日本公開賽，目前也是備取一等待候補中。她苦笑說：「以前世界排名夠的時候，是自己可以挑比賽打，現在世界排名掉下去，很多高階的比賽都得等候補，但我把這個情況當作激勵自己的方法，要讓自己快點回到以前，想打什麼比賽就打什麼比賽。」