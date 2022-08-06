日前法國知名科學家艾蒂安·克萊因(Étienne Klein)在推特公布一張令人嘆為觀止的「恆星」照，聲稱是由韋伯太空望遠鏡所拍下，吸引上萬人朝聖。不過上周卻主動向大眾據實以告，認了其實是一片「西班牙香腸」的特寫照，反遭不少網友罵爆。

美國有線電視新聞網（CNN）5日報導，身為法國原子能和替代能源委員會(CEA)主任克萊因(Étienne Klein)惹出大麻煩，上月底他在個人推特分享一顆「比鄰星」（Proxima Centauri）的美照，該恆星亮度相當微弱，無法由肉眼直接觀測，距離太陽僅4.22光年是最近的一顆恆星。克萊因當時寫下「它是由韋伯太空望遠鏡傳回來的照片，端看細節紋理…每天都在揭開世界的面紗」，成功騙過上萬多名粉絲。

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

可以看到他近日的發文表示「事情並不是你們想像的那樣」，坦承照片其實是一片放在黑色背景下的香腸，強調這場騙局的目的在於「讓人們學習對來路不明的影像，如何小心看待權威論點」。但依然澆不熄網友的怒火，紛紛砲轟「像你這樣位高權重的科學家，竟利用未來科學來操弄風向…令人失望。」、「這不該成為常態…」、「是很有趣，不過你身為『專家』足以證明所謂可靠的消息來源了。」