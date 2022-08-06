莊博淵5局下擊出兩分打點二壘打，助中華隊逆轉勝韓。

本屆U12世界盃複賽最終戰上演「中韓大戰」，中華隊雖然靠著陳恩陽春炮追回1分，莊博淵5局下滿壘敲出逆轉2分打點安打，以3比2逆轉擊敗韓國隊，挺進明天下午2點的季軍戰。

中華隊昨天以6比8不敵美國隊，確定無法挺進冠軍戰，最多只能爭奪季軍。而今天首場比賽多明尼加以9比2擊敗墨西哥，複賽取得2勝3敗。

晚間中華隊與韓國隊的比賽，若是中華隊贏球就能挺進季軍戰，將碰上多明尼加；若是輸球，則會形成中華隊、多明尼加、韓國3隊同為2勝3敗的情況，要比較對戰優質率（TQB）才能決定晉級隊伍。

隊長陳恩3局下以陽春全壘打帶動中華隊反攻。（中華棒協提供）

中華隊此役推出左投高品瀚先發，但他登板投出的第2球就砸中韓國隊開路先鋒李度律，接著被鄭宇燦敲出左外野2分炮。落後的中華隊在3局下靠著陳恩陽春炮追回1分，5局下2出局滿壘時，莊博淵敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊逆轉戰局。

高品瀚先發3.1局投出6次三振、2、保送，被敲2支安打包含1發2分炮，邱允洲中繼1.2局無失分，6局上簡紹翔成功「關門」，中華隊就以1分差險勝，明天將與多明尼加爭奪季軍。