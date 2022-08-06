導演喬登皮爾的電影總是充滿驚喜。（UIP提供）

導演喬登皮爾（Jordan Peele）2017年以《逃出絕命鎮》獲得奧斯卡最佳原創劇本，2019年的《我們》更顛覆了傳統恐怖片框架。今夏喬登皮爾帶來全新史詩級恐怖片《不！》（NOPE）重新定義現代恐怖片新經典，且看過這部片，包準你絕對不會再以相同的方式看天空。

「這部片很明顯是一部驚悚片，但同時也有科幻的元素，」伊恩庫柏表示。「在驚悚和恐怖之間取得平衡，確保驚悚成分大於科幻成分是很重要的。喬登曾說過：『我希望大家看完這部片，再抬頭望向天空中的白雲，會像看了《大白鯊》之後看著海平面時一樣的感覺。』即使在電影拍攝期間，每當天空中有白雲時，就可以想像觀眾患上這種恐懼症有多令人發毛。」

而就跟喬登皮爾所有電影一樣，不管你在進電影院前覺得《不！》會是什麼樣子，結果都會充滿驚喜。「我們在預告和宣傳中保持絕對的神祕，是因為我們很清楚『知道的越少，得到的樂趣就越多』，」製作人伊恩庫柏（Ian Cooper）說到。「喬登這部片的巧思在於看之前越搞不清楚狀況，看之後爽度越高。」

《不！》在刺激、驚悚、娛樂的同時探索了更深層的主題和思想，這部電影本身就是個神祕事件，同時審視了所謂神祕事件如何塑造我們的文化和我們的思想。當片中的主要角色目擊了出現在海沃馬場天空中無法解釋的神祕現象，每一個人都基於不同的理由，採取不同的方式，處心積慮想記錄下這個異常畫面。

「這部電影的DNA透著一個很大的疑問，那就是人類對於神祕事件的痴狂和沉迷，」喬登皮爾說到。「以及只要牽涉到金錢，本該純淨天然的東西就會遭受利用和剝削。」事實上這部片最初的片名清楚點出了主題。「喬登一開始想到的片名是《小綠人》，所以從最早期的對話中，追求名利的渴望和拍下外星生物畫面的渴望就是相輔相成的，」伊恩庫柏表示。「”小綠人”包含了雙關意思，一是代表美元，二是代表外星人和相關神祕事件。」

《不！》7月22日在美國上映，首週開片票房以4400萬美金奪冠，這是繼喬登皮爾《我們》後原創電影首週開片最佳票房，目前美國累積票房破8700萬美金，台灣於8月12日隆重鉅獻。