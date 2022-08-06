美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，美國就有專家爆出了驚人的預測，認為「解放軍在台海軍事行動將形成『新常態』，台海形勢進入新時代，中美關係將進入高危期」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，美國兩大智庫戰略與國際研究中心（CSIS）、布魯金斯學會於4日，聯合舉辦「邁向第四次台海危機？」線上研討會，由多位美國的中國問題專家研判當前形勢，而前美國東亞資深情報官、大西洋理事會高級研究員卡佛（John Culver）認為，台海形勢要進入「新時代」，解放軍包圍台灣島的軍演是前所未有的，這將是一種「新常態」。

卡佛表示，這次的狀況和90年代中期的台海危機時已截然不同，過去十年中國大陸在南海、釣魚島、中印邊界都形成了「新常態」，中國大陸在前進的軌道上已有更大的支配權。卡佛更指出，現在美中的對立關係，已經退到「敵對的實體」，他也呼籲，美中能夠建立堅實的護欄和危機溝通渠道，不是透過第三方或其他平台發聲，兩邊都要為雙方的關係奠定防止戰爭的基礎。