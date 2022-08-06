宜蘭縣政府今天（6日）在縣府縣民大廳舉辦宜蘭縣模範父親代表表揚典禮，宜蘭縣長林姿妙親自頒獎給全縣14位模範父親代表，表揚其教養子女有方，積極參與地方事務、投入社會公益，為家庭、社會貢獻良多。
今年的全縣模範父親代表由各鄉鎮市公所等單位推薦，共遴選出豊添財、林火元、簡瑞平、駱慶光、陳德銘、江錦盛、林建樑、邱正義、王得利、林盛茂、張輝豊、楊炎輝、汪仁明、及魏延庭等14位。
縣府表示，宜蘭縣模範父親代表來自各行各業，在各自領域中都勤奮努力有卓越表現，如魏延庭獨自照顧4位子女，他選擇做2份工作來應對，凌晨在果菜市場從事搬運工作，返家稍作休息後，再繼續從事便當外送的工作，今年初因車禍導致鎖骨骨折，也只休息1周便重新返回職場，面對生活的困境，也能砥礪向前，實為模範父親的楷模
縣府表示，每位模範父親的身分背景雖不相同，為家庭努力的偉大心情卻都是一般無二，幾乎所有模範父親大半輩子都為家庭辛勞，認真栽培子女直到羽翼豐厚、展翅高飛，家庭重擔減輕後，更熱衷投入公益事業，把對家中子女的小愛，化成了對社會與公眾的大愛。
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